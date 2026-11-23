بورت فيلا -سانا‏

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، منطقة فانواتو في ‏جنوب المحيط الهادئ.‏

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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيانات نشرتها على موقعها ‏الإلكتروني، أن الزلزال وقع على عمق 601 كيلومتر.‏

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وتقع دولة فانواتو، وهي أرخبيل يتألف من جزر ذات أصل بركاني، في جنوب ‏المحيط الهادئ ضمن نطاق حزام النار، الذي يشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً نتيجة ‏حركة الصفائح التكتونية وتفاعلها.‏

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وكان زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة فانواتو في الثامن ‏من تشرين الأول الماضي، على بعد 117 كيلومتراً شمال شرقي مدينة نورسوب.‏

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