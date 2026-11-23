بورت فيلا -سانا
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، منطقة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع على عمق 601 كيلومتر.
وتقع دولة فانواتو، وهي أرخبيل يتألف من جزر ذات أصل بركاني، في جنوب المحيط الهادئ ضمن نطاق حزام النار، الذي يشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً نتيجة حركة الصفائح التكتونية وتفاعلها.
وكان زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة فانواتو في الثامن من تشرين الأول الماضي، على بعد 117 كيلومتراً شمال شرقي مدينة نورسوب.