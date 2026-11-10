غوتيريش: إسرائيل تعرقل تنفيذ خطة السلام وإيصال المساعدات إلى غزة‏

أنقرة-سانا
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وفرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار “لا يشهد التزاماً به”، وأن أطفالاً فلسطينيين لا يزالون يفقدون حياتهم جراء استمرار الاعتداءات وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وقال غوتيريش في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب31” في ولاية أنطاليا التركية اليوم الثلاثاء: “إن الأوضاع الإنسانية في القطاع مروعة، وإن المجتمع الدولي أخفق في التعامل مع الأزمة الإنسانية وتحمل مسؤولياته إزاء معاناة الفلسطينيين”.
وأوضح أن “خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن الدولي تواجه بطئاً شديداً في التنفيذ”، داعياً إسرائيل إلى إزالة العراقيل التي تحول دون تطبيقها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين دون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.
تحذير من مخططات الضم
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، وصف غوتيريش انتهاكات الاحتلال فيها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، مشيراً إلى “استمرار التوسع الاستيطاني والتهجير القسري واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، فضلاً عن الصحفيين والدبلوماسيين”.
وحذّر غوتيريش من “ممارسات إسرائيلية واضحة للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمها”، مشدداً على “ضرورة منع هذه المخططات بكل الوسائل المتاحة، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وأكد أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وطويل الأمد في الشرق الأوسط”، داعياً “المجتمع الدولي إلى صون فرص تحقيقه”.
دعوة لخفض الانبعاثات
وفي الشأن المناخي، أعرب غوتيريش عن تطلعه إلى أن “يخرج مؤتمر “كوب31” برسائل قوية بشأن خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة”، مشيداً بالمستوى التنظيمي للمؤتمر في تركيا.
وشدد على “ضرورة خفض الانبعاثات بنحو 6% خلال السنوات المقبلة، وتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة”، لافتاً إلى أن “عام 2025 سجل أعلى مستويات الانبعاثات، وأن السنوات الأربع الأخيرة كانت الأكثر حرارة في التاريخ”.
كما دعا الدول إلى “الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي”، مؤكداً “أهمية زيادة تمويل التكيف مع التغير المناخي ثلاثة أضعاف، ومشيراً إلى أن الحد من النفايات يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وخفض انبعاثات غاز الميثان”.
وانطلقت، أمس الإثنين، في ولاية أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، الذي تستضيفه تركيا وتتولى رئاسته، وتستمر أعماله حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري.