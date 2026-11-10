غوتيريش: إسرائيل تعرقل تنفيذ خطة السلام وإيصال المساعدات إلى غزة‏

أنقرة-سانا‌‎ ‎

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار عرقلة سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وفرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية، ‏مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار “لا يشهد التزاماً به”، وأن أطفالاً فلسطينيين لا يزالون يفقدون ‏حياتهم جراء استمرار الاعتداءات وتدهور الأوضاع الإنسانية‎.‎

وقال غوتيريش في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف ‏الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب31” في ولاية أنطاليا ‏التركية اليوم الثلاثاء: “إن الأوضاع الإنسانية في القطاع مروعة، وإن المجتمع الدولي أخفق في ‏التعامل مع الأزمة الإنسانية وتحمل مسؤولياته إزاء معاناة الفلسطينيين”.‎

وأوضح أن “خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن الدولي تواجه بطئاً شديداً في التنفيذ”، داعياً ‏إسرائيل إلى إزالة العراقيل التي تحول دون تطبيقها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ‏الفلسطينيين دون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.‏

تحذير من مخططات الضم

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، وصف غوتيريش انتهاكات الاحتلال فيها بأنها “غير مقبولة على ‏الإطلاق”، مشيراً إلى “استمرار التوسع الاستيطاني والتهجير القسري واعتداءات المستوطنين ‏على الفلسطينيين، فضلاً عن الصحفيين والدبلوماسيين”.

وحذّر غوتيريش من “ممارسات إسرائيلية واضحة للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية ‏بهدف ضمها”، مشدداً على “ضرورة منع هذه المخططات بكل الوسائل المتاحة، والحفاظ على ‏إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وأكد أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وطويل الأمد في الشرق الأوسط”، ‏داعياً “المجتمع الدولي إلى صون فرص تحقيقه”.

دعوة لخفض الانبعاثات

وفي الشأن المناخي، أعرب غوتيريش عن تطلعه إلى أن “يخرج مؤتمر “كوب31” برسائل قوية ‏بشأن خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة”، مشيداً بالمستوى التنظيمي للمؤتمر ‏في تركيا‎.‎

وشدد على “ضرورة خفض الانبعاثات بنحو 6% خلال السنوات المقبلة، وتسريع الانتقال من ‏الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة”، لافتاً إلى أن “عام 2025 سجل أعلى مستويات ‏الانبعاثات، وأن السنوات الأربع الأخيرة كانت الأكثر حرارة في التاريخ”.

كما دعا الدول إلى “الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي”، مؤكداً “أهمية زيادة تمويل ‏التكيف مع التغير المناخي ثلاثة أضعاف، ومشيراً إلى أن الحد من النفايات يسهم في تحسين ‏الأداء الاقتصادي، وخفض انبعاثات غاز الميثان”.

وانطلقت، أمس الإثنين، في ولاية أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين ‏لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، الذي تستضيفه تركيا وتتولى ‏رئاسته، وتستمر أعماله حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري‎.‎