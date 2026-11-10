ارتفاع‏ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74,645 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,645 قتيلاً و175,978 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها على تلغرام اليوم الثلاثاء: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية قتيلين و16 مصاباً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,614، والجرحى إلى 5,849.
وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
وكان طفل فلسطيني قُتل صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة نابلس بالضفة الغربية، كما قُتل فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.