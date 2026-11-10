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ارتفاع‏ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74,645 قتيلاً

photo 2026 11 10 14 22 52 ارتفاع‏ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74,645 قتيلاً
دمار في منازل خلفته حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة-وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ‌‏2023 إلى 74,645 قتيلاً و175,978 جريحاً.‏

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها على تلغرام اليوم الثلاثاء: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ‏الـ24 الماضية قتيلين و16 مصاباً، ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلى 1,614، ‏والجرحى إلى 5,849.‏

وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن ‏الوصول إليهم.‏

وكان طفل فلسطيني ‏قُتل صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة نابلس بالضفة ‏الغربية، كما قُتل فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.‏

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