وفاة امرأة وإصابة خمسة آخرين جراء انهيار جرف رملي على ‏خيام نازحين في غزة

القدس المحتلة -سانا
توفيت امرأة وأُصيب خمسة فلسطينيين، فيما فُقد طفل، جراء انهيار جرف رملي، مساء اليوم الأحد، على خيام للنازحين في مركز إيواء أرض الرباط بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن طواقم الإنقاذ قولها: إن مواطنين تمكنوا من إخراج خمسة مصابين من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، فيما انتشلت الطواقم جثمان امرأة، وتواصل عمليات البحث عن الطفل المفقود.
ويأتي الحادث في ظل تفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، ما أدى إلى غرق خيام وتضرر مراكز إيواء، وسط مناشدات متواصلة للتدخل العاجل وتوفير مأوى آمن ومستلزمات الشتاء.
تحذيرات من انهيار مبانٍ متضررة
وحذرت مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي مبنى متضرر ومتصدع وآيل للسقوط، ولا سيما مع استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح، ما يهدد حياة المواطنين الذين اضطروا إلى الإقامة في مبانٍ متضررة أو بالقرب منها.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” حذر أمس من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة المقيمة في مناطق معرضة للفيضانات وبالقرب من المباني المتضررة جراء الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى عدم كفاية مخزونات الإغاثة المتاحة، وداعياً إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء وتوفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية.