وفاة امرأة وإصابة خمسة آخرين جراء انهيار جرف رملي على ‏خيام نازحين في غزة

القدس المحتلة -سانا‏

توفيت امرأة وأُصيب خمسة فلسطينيين، فيما فُقد طفل، جراء انهيار ‏جرف رملي، مساء اليوم الأحد، على خيام للنازحين في مركز إيواء ‏أرض الرباط بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن طواقم الإنقاذ قولها: إن ‏مواطنين تمكنوا من إخراج خمسة مصابين من تحت الأنقاض وهم ‏على قيد الحياة، فيما انتشلت الطواقم جثمان امرأة، وتواصل ‏عمليات البحث عن الطفل المفقود.‏

‏ ويأتي الحادث في ظل تفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة، جراء ‏الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، ما أدى ‏إلى غرق خيام وتضرر مراكز إيواء، وسط مناشدات متواصلة ‏للتدخل العاجل وتوفير مأوى آمن ومستلزمات الشتاء.‏

تحذيرات من انهيار مبانٍ متضررة

وحذرت مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي ‏مبنى متضرر ومتصدع وآيل للسقوط، ولا سيما مع استمرار ‏هطول الأمطار وهبوب الرياح، ما يهدد حياة المواطنين الذين ‏اضطروا إلى الإقامة في مبانٍ متضررة أو بالقرب منها.‏

‏ وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” حذر ‏أمس من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة المقيمة في مناطق ‏معرضة للفيضانات وبالقرب من المباني المتضررة جراء الأمطار ‏الغزيرة، مشيراً إلى عدم كفاية مخزونات الإغاثة المتاحة، وداعياً ‏إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء وتوفير تمويل إضافي ‏للاستجابة الإنسانية.‏