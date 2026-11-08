الزيدي: حصر السلاح بيد الدولة ورفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

بغداد-سانا‏

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة تعمل على رفع معدل إنتاج ‏النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، مشدداً على عدم السماح بوجود ‏أي سلاح خارج إطار الدولة، ومواجهة ذلك بقوة القانون، في إطار جهود تعزيز ‏الأمن وتهيئة الظروف للبناء والتنمية.‏

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن الزيدي أكد، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعاً ‏في محافظة الأنبار، أن الحكومة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة يهدد ‏الأمن ويبتز المواطنين، مشدداً على أن مواجهته ستكون بقوة القانون، وأن المرحلة ‏الحالية هي مرحلة البناء والإعمار.‏

وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لمكافحة الفساد الذي تسبب في تأخر مسار ‏التنمية في البلاد، مشدداً على عدم السماح لتجار الحروب بعرقلة انطلاق عملية البناء.‏

تعزيز الاستثمار

وفي إطار تشجيع الاستثمار، أوعز الزيدي بتوجيه دعوات إلى الشركات العالمية ‏المتخصصة في قطاعي الفوسفات والزجاج للاستثمار في العراق، وتعزيز الاستفادة ‏من الثروات الوطنية ودعم الاقتصاد.‏

وكان الزيدي أعلن في الأول من تشرين الأول الماضي البدء بمعالجة ملف السلاح ‏خارج سيطرة الدولة.

وفي 21 تموز الماضي أكد الزيدي أن العراق يعمل على زيادة حصته ‏التصديرية من ‏خلال أوبك+، والسعي للوصول إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل ‏يومياً خلال 6 سنوات. ‏