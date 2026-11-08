الزيدي: حصر السلاح بيد الدولة ورفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

بغداد-سانا
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة تعمل على رفع معدل إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، مشدداً على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ومواجهة ذلك بقوة القانون، في إطار جهود تعزيز الأمن وتهيئة الظروف للبناء والتنمية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن الزيدي أكد، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعاً في محافظة الأنبار، أن الحكومة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة يهدد الأمن ويبتز المواطنين، مشدداً على أن مواجهته ستكون بقوة القانون، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والإعمار.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لمكافحة الفساد الذي تسبب في تأخر مسار التنمية في البلاد، مشدداً على عدم السماح لتجار الحروب بعرقلة انطلاق عملية البناء.
تعزيز الاستثمار
وفي إطار تشجيع الاستثمار، أوعز الزيدي بتوجيه دعوات إلى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الفوسفات والزجاج للاستثمار في العراق، وتعزيز الاستفادة من الثروات الوطنية ودعم الاقتصاد.
وكان الزيدي أعلن في الأول من تشرين الأول الماضي البدء بمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة.
وفي 21 تموز الماضي أكد الزيدي أن العراق يعمل على زيادة حصته التصديرية من خلال أوبك+، والسعي للوصول إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً خلال 6 سنوات.