اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة ”إكس”: “إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت الصاروخ، الذي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم زوال الخطر عن محافظات الدمام وبقيق والأحساء في المنطقة الشرقية، عقب إطلاق إنذارات طوارئ لتحذير السكان.
وأمس السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ طواف “كروز” أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض.