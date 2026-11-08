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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

hC0Z7QpbLa 1791135878 1 860x484 1 اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ‏أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.‏

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة ‌‏”إكس”: “إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت الصاروخ، الذي أُطلق باتجاه المنطقة ‏الشرقية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم زوال الخطر عن محافظات الدمام ‏وبقيق والأحساء في المنطقة الشرقية، عقب إطلاق إنذارات طوارئ لتحذير السكان.‏

وأمس السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ طواف “كروز” أطلقته ميليشيا ‏الحوثي باتجاه منطقة الرياض.‏

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