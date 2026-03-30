البرلمان العراقي يحدد الـ 11 من نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بغداد-سانا

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، عن تحديد يوم السبت الموافق لــ 11 من نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن رئاسة المجلس قولها: إنها ناقشت خلال جلسة موسّعة مع رؤساء الكتل النيابية، ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ولفتت رئاسة المجلس إلى أنها قرّرت تحديد يوم السبت الـ 11 من نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، داعيةً “قادةَ الكتل السياسية إلى تحمّل مسؤوليَّاتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات”.

ويتنافس 19 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم فؤاد حسين، مرشح الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، ونزار آميدي، مرشح الحزب “الوطني الكردستاني”.