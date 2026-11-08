أوروبا تسعى إلى تعزيز قدراتها التقنية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين

واشنطن-سانا

أكدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن ملف السيادة التكنولوجية هينا فيركونين،‏ أن أوروبا بحاجة إلى تطوير قدراتها التقنية المحلية في القطاعات الرقمية الرئيسية، لتجنب الاعتماد على مورد واحد أو دولة خارجية واحدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن أمن الخدمات الرقمية واستمراريتها.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن فيركونين قولها اليوم الأحد: ‏إن “الأولويات الأوروبية تشمل تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة السحابية والتكنولوجيا الكمية والأقمار الصناعية”، مشددة على أن “الهدف ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل الحد من الاعتماديات الخارجية التي قد تشكل مخاطر استراتيجية”.

وتأتي هذه التوجهات وسط مخاوف شعبية متزايدة، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “برتلسمان” أن نحو ثلاثة أرباع مواطني الاتحاد الأوروبي يخشون إمكانية تعطيل جهات خارج القارة للخدمات الرقمية الحيوية عن بُعد، فيما تؤيد أغلبية واسعة امتلاك أوروبا سيطرة أكبر على التقنيات الأساسية.

وتواجه الاستراتيجية الأوروبية تحديات تتعلق بضعف التمويل الموجه للشركات الناشئة، ومحدودية الاستثمارات مقارنة بالإنفاق الأمريكي، فضلاً عن بطء الإصلاحات التشريعية وتردد بعض الحكومات في تخصيص موارد كافية لتطوير الصناعة الرقمية المحلية.

وتستند المخاوف الأوروبية إلى اعتماد القارة على قوى خارجية في مكونات أساسية من بنيتها التكنولوجية، إذ تهيمن الشركات الأمريكية على قطاعات واسعة من البرمجيات والخدمات السحابية، بينما تمثل تايوان مركزاً رئيسياً لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وتوفر الصين نسبة كبيرة من الأجهزة والمعدات التقنية.