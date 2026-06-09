قتلى وجرحى بينهم سوريان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أسفرت غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم سوريان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات المتتالية على بلدة أنصارية أدت إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية، بينما أسفرت الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون عن مقتل سوريين اثنين.

كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، أن “فرقها نفذت عمليات إنقاذ إثر الغارات التي استهدفت مباني في مدينة صور، وتمكنت من سحب ثلاثة جرحى من المدنيين ونقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم”.

وأصيب شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت محطة المياه على طريق إبل السقي.

‏وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3666 قتيلاً‎.‎