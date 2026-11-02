الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: إصابة 11 شخصاً جراء حريق في حقل للفحم بجمهورية توفا الروسية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إصابة 11 شخصاً جراء حريق في حقل للفحم بجمهورية توفا الروسية

حادث فحم إصابة 11 شخصاً جراء حريق في حقل للفحم بجمهورية توفا الروسية
11 إصابة بحريق في حقل للفحم في سيبيريا الروسية- روسيا اليوم

موسكو-سانا‏

أعلنت إدارة الطوارئ في جمهورية توفا بجنوب شرق سيبيريا الروسية، أن حريقاً اندلع اليوم ‏الإثنين في أحد المباني بحقل “ميجيغيسكوي” للفحم في منطقة تيندا، ما أسفر عن إصابة ‌‏11 شخصاً.‏

وقالت الإدارة: إن بلاغاً ورد عند الساعة 02:09 فجراً عن اندلاع حريق في مبنى مؤلف ‏من طابق واحد تابع للشركة، على مساحة بلغت 250 متراً مربعاً، موضحةً أن 181 ‏شخصاً تمكنوا من مغادرة المبنى المنكوب بأنفسهم، فيما تعرض 11 شخصاً لإصابات ‏ونقل 4 منهم إلى المستشفى.‏

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.‏

ورجحت المعلومات الأولية أن يكون الحريق ناجماً عن خلل في عمل المعدات والشبكات ‏الكهربائية، نتيجة حدوث تماس كهربائي، فيما تتواصل أعمال تحديد أسباب الحريق ‏والأضرار الناجمة عنه.‏

تقع جمهورية توفا في جنوب سيبيريا الروسية، وتُعد من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، ‏ولا سيما الفحم.‏

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم صاروخي وجوي
تحذيرات من كارثة بيئية إثر اتساع تسرّب نفطي قبالة سواحل عُمان
مصر والجزائر تؤكدان أهمية التنسيق العربي لأمن واستقرار المنطقة
توتر دبلوماسي متصاعد بين كولومبيا وبوليفيا بعد تبادل طرد السفراء
واشنطن بوست: الولايات المتحدة تعزز انتشارها البحري في الشرق الأوسط بـ19 سفينة حربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار