إصابة 11 شخصاً جراء حريق في حقل للفحم بجمهورية توفا الروسية

موسكو-سانا‏

أعلنت إدارة الطوارئ في جمهورية توفا بجنوب شرق سيبيريا الروسية، أن حريقاً اندلع اليوم ‏الإثنين في أحد المباني بحقل “ميجيغيسكوي” للفحم في منطقة تيندا، ما أسفر عن إصابة ‌‏11 شخصاً.‏

وقالت الإدارة: إن بلاغاً ورد عند الساعة 02:09 فجراً عن اندلاع حريق في مبنى مؤلف ‏من طابق واحد تابع للشركة، على مساحة بلغت 250 متراً مربعاً، موضحةً أن 181 ‏شخصاً تمكنوا من مغادرة المبنى المنكوب بأنفسهم، فيما تعرض 11 شخصاً لإصابات ‏ونقل 4 منهم إلى المستشفى.‏

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.‏

ورجحت المعلومات الأولية أن يكون الحريق ناجماً عن خلل في عمل المعدات والشبكات ‏الكهربائية، نتيجة حدوث تماس كهربائي، فيما تتواصل أعمال تحديد أسباب الحريق ‏والأضرار الناجمة عنه.‏

تقع جمهورية توفا في جنوب سيبيريا الروسية، وتُعد من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، ‏ولا سيما الفحم.‏