إصابة 11 شخصاً جراء حريق في حقل للفحم بجمهورية توفا الروسية

موسكو-سانا
أعلنت إدارة الطوارئ في جمهورية توفا بجنوب شرق سيبيريا الروسية، أن حريقاً اندلع اليوم الإثنين في أحد المباني بحقل “ميجيغيسكوي” للفحم في منطقة تيندا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً.
وقالت الإدارة: إن بلاغاً ورد عند الساعة 02:09 فجراً عن اندلاع حريق في مبنى مؤلف من طابق واحد تابع للشركة، على مساحة بلغت 250 متراً مربعاً، موضحةً أن 181 شخصاً تمكنوا من مغادرة المبنى المنكوب بأنفسهم، فيما تعرض 11 شخصاً لإصابات ونقل 4 منهم إلى المستشفى.
وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.
ورجحت المعلومات الأولية أن يكون الحريق ناجماً عن خلل في عمل المعدات والشبكات الكهربائية، نتيجة حدوث تماس كهربائي، فيما تتواصل أعمال تحديد أسباب الحريق والأضرار الناجمة عنه.
تقع جمهورية توفا في جنوب سيبيريا الروسية، وتُعد من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، ولا سيما الفحم.