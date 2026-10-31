الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع ألمانيا في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

بكين-سانا

أكدت الصين استعدادها لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، مشيرةً إلى ترحيبها بتوسيع استثمارات الشركات الألمانية في السوق الصينية.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثات أجراها أمس الجمعة في بكين مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إلى فتح فصل جديد في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكد شي أن بكين تتبنى سياسة مستقرة وقابلة للتنبؤ تجاه ألمانيا، معرباً عن أمله في أن تنتهج برلين سياسة براغماتية وإيجابية تجاه الصين، وأن يواصل الجانبان معالجة الخلافات عبر الحوار والاحترام المتبادل.

كما شدد الرئيس الصيني على أهمية تطوير العلاقات الصينية الأوروبية، معتبراً أن التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي يفوق أوجه المنافسة والخلاف، ومؤكداً ضرورة العمل المشترك من أجل نظام دولي أكثر توازناً وعولمة اقتصادية شاملة.

من جانبه، أكد الرئيس الألماني التزام بلاده بسياسة “الصين الواحدة” وثقتها بآفاق العلاقات الثنائية، مشدداً على إمكانية معالجة الخلافات التجارية والاقتصادية عبر الحوار والتشاور.

كما أعرب عن استعداد ألمانيا للتعاون مع الصين في دعم السلم والتنمية العالميين، والدفاع عن التجارة الحرة والنظام الدولي القائم على القانون.

وتُعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للصين داخل الاتحاد الأوروبي، فيما ترتبط الدولتان بعلاقات استراتيجية شاملة تشمل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاستثماري.

وتأتي زيارة الرئيس الألماني إلى بكين في ظل مساعٍ متبادلة للحفاظ على قنوات الحوار وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب معالجة الملفات التجارية والخلافات القائمة عبر الحوار والتشاور، بما يدعم استقرار العلاقات الصينية الأوروبية، ويعزز الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة.