لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويعلنه شخصاً غير مرغوب فيه

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سحب موافقتها على اعتماد السفير الإيراني المعيّن حديثاً لدى بيروت، محمد رضا شيباني، وطلبت منه مغادرة أراضي البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وأبلغته قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعين، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية انتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي، وأصوله المرعية بين البلدين.

واستدعت وزارة الخارجية اللبنانية مؤخراً، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، توفيق صمدي خوشخو، احتجاجاً على تدخل طهران في شؤون لبنان الداخلية.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرّت في الثاني من الشهر الجاري حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، تمثلت في حظر أي نشاط عسكري أو أمني لميليشيا حزب الله المدعوم من إيران، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ الثاني من الشهر الجاري تصعيداً خطيراً، جراء استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث ردّت إسرائيل بشنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.