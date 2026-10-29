الإمارات تؤكد ضرورة الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة أزمات المنطقة

أبو ظبي-سانا‏

أكدت الإمارات أن الحوار والالتزام بالقانون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لمعالجة الأزمات الراهنة في الشرق ‏الاوسط، مشددة على نهجها الثابت الداعي إلى تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والسلمية، وذلك في ظل الظروف ‏الدقيقة التي تشهدها المنطقة.‏

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وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء، دعوة الإمارات إلى تغليب الحكمة ‏والحلول السياسية، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب اتساع نطاقها، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون ‏فرص التنمية والازدهار لشعوبها.‏

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وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود ‏الرامية إلى تسوية الأزمات، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة إلى مستقبل أكثر أمناً ‏وازدهاراً.‏

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وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات والأزمات، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية لاحتواء ‏التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة، بالتوازي مع دعوات إلى تكثيف الوساطات واستئناف الحوار والمفاوضات، بما ‏يسهم في تسوية النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏