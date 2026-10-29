الإمارات تؤكد ضرورة الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة أزمات المنطقة

أبو ظبي-سانا
أكدت الإمارات أن الحوار والالتزام بالقانون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين لمعالجة الأزمات الراهنة في الشرق الاوسط، مشددة على نهجها الثابت الداعي إلى تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والسلمية، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء، دعوة الإمارات إلى تغليب الحكمة والحلول السياسية، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب اتساع نطاقها، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها.
وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات والأزمات، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة، بالتوازي مع دعوات إلى تكثيف الوساطات واستئناف الحوار والمفاوضات، بما يسهم في تسوية النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.