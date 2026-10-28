الأغذية العالمي: 266 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

نيويورك-سانا‏

أكد المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي لوك ليندبرغ أن البرنامج يواصل ‏جهوده لمواجهة تحديات الجوع وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن 266 مليون ‏شخص حول العالم يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ثلثاهم بسبب النزاعات، في ‏وقت تؤدي فيه الاختناقات في سلاسل التوريد إلى تفاقم الأزمة.‏

جاء ذلك خلال حديث ليندبرغ إلى الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم ‏الأربعاء، في أول ظهور له بعد توليه مهامه رسمياً قبل أيام، حيث شدد على مواصلة ‏العمل للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، رغم العقبات اللوجستية والأمنية.‏

تعزيز قدرات الاستجابة وتوسيع الشراكات

وقال ليندبرغ: إن موظفي البرنامج يتجاوزون عقبات كبيرة، من بينها تدهور الطرق، ‏ويلجؤون إلى إسقاط المساعدات جواً للوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مؤكداً ‏أن شعار البرنامج هو «نحن نجد السبيل».‏

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التنفيذ، من خلال حماية موظفي ‏البرنامج وتمكينهم، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع ‏الإنسانية، إلى جانب مواصلة تحسين الأداء وتقديم المساعدات بكفاءة وفعالية وتحقيق أثر ‏ملموس.‏

وأشار ليندبرغ إلى أهمية الاستثمار في الاستعداد للكوارث قبل وقوعها، وتوسيع برامج ‏الوجبات المدرسية التي وصفها بأنها فرصة مهمة على المستوى العالمي، وتحظى باهتمام ‏الجهات المانحة.‏

السودان وجنوب السودان والصومال في صدارة الأولويات

وأوضح ليندبرغ أن عمليات البرنامج تركز حالياً على السودان وجنوب السودان ‏والصومال، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها الدول الثلاث، مؤكداً ‏مواصلة العمل لإيجاد سبل تخفيف معاناة السكان فيها.‏

وأعلن أن السودان سيكون وجهته الأولى خلال الأسابيع المقبلة، محذراً من خطورة الوضع ‏المرتبط بالجوع الحاد في البلاد، ومشيراً إلى أهمية زيارة العاملين في الخطوط الأمامية ‏وتقدير جهودهم في ظروف وصفها بالبالغة الصعوبة.‏

وأكد ليندبرغ عزمه على لقاء موظفي البرنامج في السودان والتعبير شخصياً عن امتنانه ‏لتفانيهم في تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر صعوبة.‏

ويعمل برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، على تقديم المساعدات الغذائية ‏للفئات المتضررة من النزاعات والكوارث والأزمات، إلى جانب دعم برامج التأهب للكوارث ‏والوجبات المدرسية، ويواجه عمله تحديات تتعلق بتأمين التمويل واستمرار الوصول ‏الإنساني إلى المناطق المتضررة، ولا سيما في البلدان التي تشهد نزاعات وأزمات غذائية ‏حادة، بحسب بيانات البرنامج.‏