مصرع خمسة ضباط من قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

download 2 مصرع خمسة ضباط من قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

بانغي-سانا

لقي خمسة ضباط من قوات الأمم المتحدة العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى مصرعهم إثر سقوط مركبتهم في نهر خارج العاصمة بانغي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى “مينوسكا”، فلورنس مارشال قولها في تصريح اليوم: “إن مركبة كانت ضمن قافلة تابعة للبعثة مؤلفة من خمس سيارات سقطت في نهر أومبيلا مبوكو قبل عبورها أحد الجسور، بينما كانت القافلة متجهة إلى مدينة أخرى بعد جمع الإمدادات في بانغي، ما أدى إلى مصرع خمسة ضباط.

وكانت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى أعلنت في الـ 21 من نيسان العام الماضي مصرع 58 شخصاً على الأقل، وفقدان آخرين، إثر غرق عبّارة مكتظّة بالركاب في بحيرة مبوكو في بانغي.

تعيين سيفي غريب رئيساً لوزراء الجزائر خلفاً للعرباوي وتكليفه تشكيل الحكومة
باراك: تقرير لجنة التحقيق الدّولية بشأن سوريا إنجازٌ ملموس وقابل للقياس
مصرع 49 مهاجراً وفقدان العشرات جراء انقلاب مركب قبالة موريتانيا
استمرار الهجمات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي
حجّاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك