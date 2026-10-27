الأمم المتحدة: 36 ألف يعبرون إلى كينيا هرباً من الاشتباكات في جنوب إثيوبيا

نيويورك-سانا‏

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن نحو 36 ألف شخص فروا إلى كينيا خلال الأيام ‏الماضية، جراء الاشتباكات التي اندلعت في جنوب إثيوبيا بين قوات مسلحة تابعة لإقليمي ‏الصومال وأوروميا.‏

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وأوضحت المنظمة الدولية في تصريح نقلته “فرانس برس” أن مفوضية الأمم المتحدة ‏لشؤون اللاجئين تتابع التطورات على الحدود الإثيوبية الكينية، حيث عبر آلاف الفارين ‏إلى الأراضي الكينية طلباً للأمان، بعد تصاعد أعمال العنف في منطقة مويالي والمناطق ‏المحيطة بها”.‏

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وتشهد مناطق حدودية بين إقليمي أوروميا والصومال في إثيوبيا توترات متكررة، بسبب ‏نزاعات محلية وخلافات على الموارد والنفوذ الإداري، ما يؤدي بين الحين والآخر إلى ‏موجات نزوح داخلي وعبر الحدود، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية ‏للمتضررين.‏