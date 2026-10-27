الأمم المتحدة: 36 ألف يعبرون إلى كينيا هرباً من الاشتباكات في جنوب إثيوبيا

نيويورك-سانا
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن نحو 36 ألف شخص فروا إلى كينيا خلال الأيام الماضية، جراء الاشتباكات التي اندلعت في جنوب إثيوبيا بين قوات مسلحة تابعة لإقليمي الصومال وأوروميا.
وأوضحت المنظمة الدولية في تصريح نقلته “فرانس برس” أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتابع التطورات على الحدود الإثيوبية الكينية، حيث عبر آلاف الفارين إلى الأراضي الكينية طلباً للأمان، بعد تصاعد أعمال العنف في منطقة مويالي والمناطق المحيطة بها”.
وتشهد مناطق حدودية بين إقليمي أوروميا والصومال في إثيوبيا توترات متكررة، بسبب نزاعات محلية وخلافات على الموارد والنفوذ الإداري، ما يؤدي بين الحين والآخر إلى موجات نزوح داخلي وعبر الحدود، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين.