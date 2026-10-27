الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الأمم المتحدة: 36 ألف يعبرون إلى كينيا هرباً من الاشتباكات في جنوب إثيوبيا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الأمم المتحدة: 36 ألف يعبرون إلى كينيا هرباً من الاشتباكات في جنوب إثيوبيا

photo 2026 10 27 20 48 28 الأمم المتحدة: 36 ألف يعبرون إلى كينيا هرباً من الاشتباكات في جنوب إثيوبيا
إثيوبيون فارّون من القتال الإقليمي يستقلون شاحنة أثناء تحقق السلطات الكينية من هوياتهم بعد عبورهم الحدود-كينيا-أسوشيتد برس

نيويورك-سانا‏

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن نحو 36 ألف شخص فروا إلى كينيا خلال الأيام ‏الماضية، جراء الاشتباكات التي اندلعت في جنوب إثيوبيا بين قوات مسلحة تابعة لإقليمي ‏الصومال وأوروميا.‏
‏ ‏
وأوضحت المنظمة الدولية في تصريح نقلته “فرانس برس” أن مفوضية الأمم المتحدة ‏لشؤون اللاجئين تتابع التطورات على الحدود الإثيوبية الكينية، حيث عبر آلاف الفارين ‏إلى الأراضي الكينية طلباً للأمان، بعد تصاعد أعمال العنف في منطقة مويالي والمناطق ‏المحيطة بها”.‏
‏ ‏
وتشهد مناطق حدودية بين إقليمي أوروميا والصومال في إثيوبيا توترات متكررة، بسبب ‏نزاعات محلية وخلافات على الموارد والنفوذ الإداري، ما يؤدي بين الحين والآخر إلى ‏موجات نزوح داخلي وعبر الحدود، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية ‏للمتضررين.‏

photo 2026 10 27 20 48 55 الأمم المتحدة: 36 ألف يعبرون إلى كينيا هرباً من الاشتباكات في جنوب إثيوبيا
photo 2026 10 27 20 48 47 الأمم المتحدة: 36 ألف يعبرون إلى كينيا هرباً من الاشتباكات في جنوب إثيوبيا
باكستان ومصر وتركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين
غزة تنزف.. 20 مشفى خارج الخدمة وعشرات الضحايا بقصف الاحتلال المتواصل
خلافات بروكسل وواشنطن تتعمّق.. وأوروبا تبحث عن استقلال دفاعي وطاقي
الدفاع الجوي السعودي يدمر مسيرتين إيرانيتين
العليمي يعلن استلام المعسكرات جنوب اليمن وتشكيل لجنة عسكرية عليا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك