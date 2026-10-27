سنتكوم: القوات الأمريكية لا تزال حاضرة في مضيق هرمز

واشنطن-سانا
نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الثلاثاء مزاعمَ قائد القوات البحرية التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وابتعادها مئات الكيلومترات عنه.
وأكدت القيادة المركزية في منشور على منصة “إكس” أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط لا تزال حاضرة ومتيقظة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مشيرة إلى أن قواتها وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي الدولي، وليس إيران.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في 16 من الشهر الحالي أنها قيّدت بدرجة كبيرة القدرات العسكرية والاقتصادية لإيران، مشيرة إلى تدمير قطع بحرية ومنشآت لإنتاج الأسلحة، والحد من قدرات “الحرس الثوري” على إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع تشديد الضغوط المالية والبحرية على طهران.