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سنتكوم: القوات الأمريكية لا تزال حاضرة في مضيق هرمز

مروحيات وعسكريون أميركيون سنتكوم: القوات الأمريكية لا تزال حاضرة في مضيق هرمز
مروحيات وعسكريون أميركيون-أرشيف-رويترز

واشنطن-سانا‏

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الثلاثاء مزاعمَ قائد القوات البحرية التابعة لـ”الحرس ‏الثوري” الإيراني، بشأن انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وابتعادها مئات ‏الكيلومترات عنه.‏

وأكدت القيادة المركزية في منشور على منصة “إكس” أن القوات الأمريكية المنتشرة في ‏الشرق الأوسط لا تزال حاضرة ومتيقظة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مشيرة إلى ‏أن قواتها وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي الدولي، وليس إيران.‏

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في 16 من الشهر الحالي أنها قيّدت ‏بدرجة كبيرة القدرات العسكرية والاقتصادية لإيران، مشيرة إلى تدمير قطع بحرية ومنشآت ‏لإنتاج الأسلحة، والحد من قدرات “الحرس الثوري” على إطلاق الصواريخ الباليستية ‏والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع تشديد الضغوط المالية والبحرية على طهران.‏

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