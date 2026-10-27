انطلاق المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا‏

انطلقت في مدينة إنشتون الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر ‏الوزاري الدولي للطاقة النووية، الذي تنظمه الوكالة الدولية بمشاركة نحو ‌‏800 شخص، بينهم مسؤولون حكوميون من 60 دولة عضواً ومنظمات غير ‏حكومية وشركات في هذا القطاع. ‏

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنّه سيتم خلال المؤتمر، الذي يعقد عادة كل ‏أربع سنوات، مناقشة التقدم المُحرز في التقنيات النووية الجديدة، واللوائح ‏التنظيمية الفعّالة، وفرص نمو القطاع.‏

وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير العلوم الكوري الجنوبي، بيه كيونغ-هون: “‏إن هذا الحدث يأتي في ظل تزايد الاستثمارات العالمية في القطاع النووي، ‏وسط التطور السريع للذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة التي تُغذي ‏الطلب على الطاقة”.‏

وأضاف: “تُعدّ الطاقة النووية مصدراً رئيساً للطاقة، إذ يُمكنها توفير كميات ‏كبيرة من الكهرباء منخفضة الكربون ليلاً ونهاراً”، مشيراً إلى أن القدرة ‏النووية العالمية قد تتجاوز ثلاثة أضعاف مستواها العام الماضي بحلول عام ‌‏2060.‏

وتعهّد بتحويل كوريا الجنوبية إلى مركز عالمي لتصنيع هذه التكنولوجيا، مع ‏الحفاظ على معايير السلامة في تشغيل وتفكيك المنشآت النووية القائمة، ‏وكذلك في تطوير التقنيات الجديدة.‏

بدوره أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو ‏غروسي في كلمة مصورة خلال المؤتمر الأهمية المتزايدة للطاقة ‏النووية، داعياً في الوقت نفسه حكومات الدول إلى حماية قدراتها النووية ‏الحالية وطلب الدعم من منصات التعاون التابعة للوكالة. ‏