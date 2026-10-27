انطلاق المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا
انطلقت في مدينة إنشتون الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية، الذي تنظمه الوكالة الدولية بمشاركة نحو 800 شخص، بينهم مسؤولون حكوميون من 60 دولة عضواً ومنظمات غير حكومية وشركات في هذا القطاع.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنّه سيتم خلال المؤتمر، الذي يعقد عادة كل أربع سنوات، مناقشة التقدم المُحرز في التقنيات النووية الجديدة، واللوائح التنظيمية الفعّالة، وفرص نمو القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير العلوم الكوري الجنوبي، بيه كيونغ-هون: “إن هذا الحدث يأتي في ظل تزايد الاستثمارات العالمية في القطاع النووي، وسط التطور السريع للذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة التي تُغذي الطلب على الطاقة”.
وأضاف: “تُعدّ الطاقة النووية مصدراً رئيساً للطاقة، إذ يُمكنها توفير كميات كبيرة من الكهرباء منخفضة الكربون ليلاً ونهاراً”، مشيراً إلى أن القدرة النووية العالمية قد تتجاوز ثلاثة أضعاف مستواها العام الماضي بحلول عام 2060.
وتعهّد بتحويل كوريا الجنوبية إلى مركز عالمي لتصنيع هذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على معايير السلامة في تشغيل وتفكيك المنشآت النووية القائمة، وكذلك في تطوير التقنيات الجديدة.
بدوره أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي في كلمة مصورة خلال المؤتمر الأهمية المتزايدة للطاقة النووية، داعياً في الوقت نفسه حكومات الدول إلى حماية قدراتها النووية الحالية وطلب الدعم من منصات التعاون التابعة للوكالة.