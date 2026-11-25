بروكسل-سانا

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا عبر حزمة العقوبات الثانية والعشرين، التي تتضمن إجراءات جديدة تطول القطاع المالي والطاقة والسفن المرتبطة بنقل النفط الروسي، بالتوازي مع استمرار الدعم المالي لأوكرانيا، والانخراط في مفاوضات السلام.

وقالت فون دير لاين خلال مناقشة حول أوكرانيا في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ اليوم الأربعاء: إن رسالة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا واضحة، ومفادها بأن أوروبا تريد سلاماً دائماً يحفظ سيادة أوكرانيا ويضمن أمنها على المدى البعيد.

وتتضمن الحزمة الجديدة توسيع القيود المالية لتشمل نحو 60 مصرفاً روسياً، وتشديد الإجراءات على منصات العملات المشفرة وشبكات الدفع، إضافةً إلى إدراج أكثر من 70 سفينة جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتوسيع القيود على الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي.

وفي السياق ذاته، ذكرت فون دير لاين عبر منشور على منصة “إكس”: “نمارس أقصى درجات الضغط على روسيا عبر حزمة عقوباتنا الـ 22، كما نبقى منخرطين بشكل كامل في مفاوضات السلام”.

وشدّدت على أن إنهاء الحرب ينبغي أن يتيح لأوكرانيا بناء مستقبلها، مشيرةً إلى أن أوروبا ستقود جهود إعادة إعمارها بعد الحرب.

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن أوكرانيا واصلت تنفيذ الإصلاحات وتعزيز مؤسساتها رغم ظروف الحرب، واتخذت خطوات مهمة باتجاه مستقبلها الأوروبي، معربةً عن أملها في بدء جولتي مفاوضات الانضمام الأخيرتين إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري.

وتندرج حزمة العقوبات الثانية والعشرون ضمن سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وتهدف إلى تشديد القيود على مصادر التمويل والطاقة وشبكات الالتفاف على العقوبات.

وكانت المفوضية الأوروبية طرحت مقترح الحزمة في 23 تشرين الثاني الجاري، على أن يخضع لموافقة الدول الأعضاء قبل اعتماده.