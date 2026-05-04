لبنان يؤكد تضامنه مع البحرين في صون أمنها والحفاظ على استقرارها

بيروت- سانا

أعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع البحرين في كلّ ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها الوطني والحفاظ على استقرارها وسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم: “تعرب وزارة الخارجيّة عن تضامنها مع مملكة البحرين إزاء التدابير التي تتّخذها لصون أمنها الوطني والحفاظ على استقرارها، في مواجهة كلّ ما يمسّ بسيادتها ويشكّل تدخّلًا في شؤونها الداخليّة”.

وأضافت الوزارة: “وإذ تجدّد الوزارة التزام لبنان بمبادئ التضامن العربي، فإنها تؤكّد أنّ صون الأمن الوطني والتصدّي لأيّ نشاطات من شأنها تهديد السلم الأهلي، هو شأنٌ بحرينيّ سياديّ داخليّ”.

وأعلنت العديد من الدول العربية دعمها الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها البحرين لحماية أمنها والتصدي للاعتداءات الإيرانية، مشددةً على تضامنها مع المنامة في مواجهة أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.