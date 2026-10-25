الاحتلال الإسرائيلي يقتل 7 فلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا



قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم طفل، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأحد.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها: إن 3 فلسطينيين قتلوا في مدينة غزة، جراء استهداف الاحتلال الجامعة الإسلامية، فيما أصيب آخرون، بينهم حالات خطيرة، جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين داخل حرم الجامعة.



وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قتل شقيقان فلسطينيان وأصيب 4 أشخاص آخرين، بينهم طفل، جراء قصف الاحتلال محيط سجن أصداء.



كما قتل فلسطيني جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال منطقة المزرعة شرق دير البلح وسط القطاع.



وقتل فلسطيني آخر وأصيب آخرون، بينهم حالات خطيرة، جراء استهداف الاحتلال مواطنين على شارع الرشيد قرب مستشفى حمد شمال القطاع، فيما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا شمال القطاع.



يذكر أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت ‏إلى 74 ألفاً و544 قتيلاً، و175 ألفاً و692 جريحاً.