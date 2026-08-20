كوريا الجنوبية واليابان: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر ‏الشرقي

سيئول وطوكيو-سانا
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت وابلاً من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، وذلك بعد نحو أسبوع من إطلاقها صاروخاً باتجاه البحر نفسه.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي قولها: “إنها رصدت عملية إطلاق لحوالي 12 صاروخاً بالستياً قصير المدى من بيونغ يانغ حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي” دون إعطاء تفاصيل أخرى .
وأضافت الهيئة أن الجيش كثّف إجراءات المراقبة واليقظة تحسباً لعمليات إطلاق إضافية محتملة، مضيفةً أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تحافظ على حالة الاستعداد التام، مع تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بشكل وثيق.
بدورها قالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان: إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الخميس، ما يُرجّح أنه صاروخ باليستي، مضيفة:
“يُعتقد أنّ المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان”.
وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة بعد حوالي أسبوع من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً قصير المدى باتجاه الشرق في 12 آب الجاري، كما جاءت في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة هذا الأسبوع، والتي تم تقليص مدتها ونطاقها بعد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك.