كوريا الجنوبية واليابان: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر ‏الشرقي

سيئول وطوكيو-سانا‏

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت وابلاً من ‏الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، وذلك بعد نحو أسبوع من إطلاقها ‏صاروخاً باتجاه البحر نفسه.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي قولها‏: “إنها رصدت عملية إطلاق لحوالي 12 صاروخاً بالستياً قصير المدى من بيونغ يانغ ‏حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي” دون إعطاء تفاصيل أخرى .‏

وأضافت الهيئة أن الجيش كثّف إجراءات المراقبة واليقظة تحسباً لعمليات إطلاق إضافية ‏محتملة، مضيفةً أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تحافظ على حالة الاستعداد ‏التام، مع تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بشكل وثيق.‏

بدورها قالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان: إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الخميس، ما ‏يُرجّح أنه صاروخ باليستي، مضيفة:

“يُعتقد أنّ المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية ‏الخالصة لليابان”.‏

وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة بعد حوالي أسبوع من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً ‏قصير المدى باتجاه الشرق في 12 آب الجاري، كما جاءت في الوقت الذي تجري فيه ‏كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة هذا الأسبوع، والتي تم ‏تقليص مدتها ونطاقها بعد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك.‏