الكويت تتصدى لأهداف معادية في أجوائها

الجيش الكويتي الكويت تتصدى لأهداف معادية في أجوائها

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي اليوم الثلاثاء، تصدي قواته لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

وذكر الجيش في بيان له عبر منصة “إكس” أن القوات المسلحة الكويتية تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية.

وأضاف: إن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعياً في الوقت نفسه إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.

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