قادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا يدعون إلى نهاية سريعة ودائمة لحرب الشرق الأوسط

روما-سانا

دعا قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا وكندا إلى “نهاية سريعة ومستدامة” للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القادة قولهم في بيان مشترك اليوم الأربعاء: “نشيد بوقف إطلاق النار لأسبوعين الذي تمّ التوصّل إليه اليوم بين الولايات المتحدة وإيران”، مع الإشارة إلى أن “الهدف الآن هو التفاوض في الأيام المقبلة على نهاية سريعة ومستدامة للحرب”.

وأضاف البيان: “نُشجّع بشدّة على إحراز تقدّم سريع نحو تسوية جوهرية عن طريق التفاوض”، لكون ذلك “سيكون أمراً بالغ الأهمية لحماية السكان المدنيين في إيران، وضمان الأمن في المنطقة، كما يُمكن أن يُجنّبنا أزمة طاقة عالمية حادة”.

وأكد القادة دعمهم لهذه الجهود الدبلوماسية، ولتحقيق هذه الغاية، معلنين أنهم على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

كما دعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان.

وحمل البيان المشترك توقيع كلّ من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورؤساء الوزراء البريطاني كير ستارمر، والكندي مارك كارني، والدنماركية ميتيه فريدريكسن، والهولندي روب يتن، والإسباني بيدرو سانشير، فضلاً عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فجر اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وذلك بعد 39 يوماً من الحرب.