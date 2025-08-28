الرئيس التركي: المظالم بغزة تدمي قلوب أصحاب الضمائر والجناة سيُحاسبون

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن من يقتل الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات بشكل يومي سيخضعون للحساب عاجلاً أم آجلاً.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان قوله في كلمة خلال حفل تخريج أكاديمية الدرك وقوات خفر السواحل في أنقرة أمس : “إن المظالم التي تشهدها غزة تمزق القلوب، ومشاهد الأطفال الأبرياء الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع، تُدمي قلوبهم وقلوب أصحاب الضمائر”.

وأضاف: إن “عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها كل غطرسة تثير غضبنا جميعاً”، مشدداً على أن “قتلة أشقائنا الفلسطينيين برصاصات الغدر والقنابل أمام عدسات الكاميرات يومياً سيخضعون للحساب عاجلاً أم آجلاً”.

وأعرب عن أسفه وحزنه إزاء تعرّض شعب مظلوم لإبادة جماعية أمام أعين ما يسمى بـ”العالم المتحضر”.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.