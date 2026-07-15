وزيرا خارجية الكويت وعُمان يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشر على منصة إكس، أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال سبل احتواء التوتر في منطقة الخليج، ودعم المسارات الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وتواصل إيران شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية.