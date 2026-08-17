أردوغان يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التطورات الإقليمية والدولية

أنقرة-سانا



بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام هاتفياً اليوم الإثنين التطورات الإقليمية والدولية.



وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان نشرته على موقعها على منصة إكس، أن مباحثات الرئيس أردوغان مع بيرنهام تناولت أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تقدماً كبيراً عبر التعاون في جميع المجالات، ولا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.



من جهته أعرب الرئيس أردوغان، عن ثقته بتعزيز العلاقات التركية البريطانية لافتاً إلى أن البلدين سيواصلان العمل معاً لتحقيق أهدافهما في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمار إلى جانب إيلاء الاهتمام بالشراكة الاستراتيجية والأمنية والدفاعية الموقعة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مطلع الشهر الجاري مع نظيره البريطاني إد ميليباند الأوضاع الإقليمية، وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.