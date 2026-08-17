البنتاغون يبرم عقداً بقيمة 22.9 مليار دولار لتسريع تزويد البحرية بصواريخ “توماهوك”

واشنطن-سانا

أعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، هونغ كاو، اليوم الإثنين أن الوزارة منحت عقداً لشركة رايثيون لتزويدها بصواريخ توماهوك، وسط تقارير عن تراجع المخزونات عقب العمليات العسكرية الأخيرة مع إيران‎.‎

وقال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي هونغ كاو في بيان على موقع البحرية: إن “العقد سيتيح تسريع تسليم صواريخ توماهوك إلى القوات الأمريكية بوتيرة غير مسبوقة”.

وأضاف: من الضروري ضمان امتلاك قوات البحرية والمشتركة القوة النارية الفتاكة التي تحتاجها “لردع أي عدوان”، مشيراً إلى أن الوزارة تستخدم كل الأدوات المتاحة لتلبية متطلبات العمليات القتالية الحالية.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” طالبت شركات الصناعات الدفاعية ‏بتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر، في ظل تراجع مخزوناتها، ولا سيما ‏صواريخ الاعتراض، عقب العمليات العسكرية الأخيرة مع إيران‎، وفق ما أوردته ‎أسوشييتد برس في 9 الشهر الجاري.

وفي تقرير نشرته شبكة‎ CNN ‎في 4 آب الجاري، أفاد بأن الجيش ‏الأمريكي استهلك نحو 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة ‏الدفاع الصاروخي “ثاد‎” (THAAD)‎، وهي إحدى أبرز منظومات الدفاع ‏الصاروخي الأمريكية‎.‎