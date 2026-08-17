مصرع 7 مهاجرين في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا ‏

روما-سانا‏



قضى سبعة مهاجرين اليوم الإثنين، جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تمّ إنقاذ 50 آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة، بحسب ما أفادت منظمة “إيمرجنسي” الإيطالية غير الحكومية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في بيان: “عثر فريقنا على تسعة أشخاص، لم يكن بالإمكان إنقاذ سبعة منهم، أما الاثنان الآخران فحالتهما حرجة، وهما ضحيّتا اختناق”.



وتم رصد القارب الخشبي الصغير المكتظ بالركاب صباح الإثنين، واقتربت منه سفينة تابعة للمنظمة غير الحكومية وأنقذت المنكوبين بإشراف زورق دورية ليبي.



وقال المهاجرون وهم 45 رجلاً وخمس نساء بينهم 29 قاصراً غير مصحوبين بذويهم: إنّهم يتحدرون من مصر والصومال.





وأشارت المنظمة إلى أن الناجين غادروا مدينة الزوارة الليبية أمس، وطالبت السلطات المختصة بتخصيص ميناء قريب لإنزال الناجين، حيث تم تحديد ميناء باري ‏الإيطالي لاستقبالهم.‏



ويحاول آلاف المهاجرين خلال السنوات الأخيرة الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن ‏قوارب مكتظة ومتهالكة، ما أدى إلى وفاة وفقدان الآلاف خلال رحلاتهم.‏



وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليمينية المتطرّفة خلال حملتها الانتخابية في العام 2022، بمكافحة الهجرة غير الشرعية.



ووقعت حكومتها اتفاقات مع تونس وليبيا، للحد من مغادرة المهاجرين أراضيهما وجعلت عمل المنظمات غير الحكومية الإنسانية أصعب.



وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل 17800 مهاجر هذه السنة إلى إيطاليا منذ بداية كانون الثاني، مقارنة بـ39116 مهاجراً خلال الفترة ذاتها من العام 2025.