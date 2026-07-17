الإمارات تدين تجدّد الاعتداءات الإيرانية على دول عربية

أبوظبي-سانا

أدانت الإمارات بأشد العبارات اليوم الجمعة تجدّد الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، “أنّ هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها”.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران.