مقتل 3 فلسطينيين في غزة وإصابة 3 آخرين في الضفة الغربية

غزة-سانا
قتل ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم السبت، إثر قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، فيما أصيب ثلاثة آخرين باعتداءات المستوطنين شمال غرب الخليل في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قتل عقب قصف طيران الاحتلال مجموعة أشخاص بجانب محطة للمحروقات غرب مدينة خان يونس، كما قتل اثنين جراء قصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع.
وفي الضفة الغربية، أصيب ثلاثة فلسطينيين باعتداء نفذه مستوطنون في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.
وذكرت مصادر طبية ومحلية، أن المستوطنين هاجموا تحت حماية قوات الاحتلال، الفلسطينيين في منطقة القرينات وسط صوريف، وأطلقوا الرصاص الحي، ما تسبب بإصابة ثلاثة فلسطينيين.
وكان خمسة فلسطينيين قتلوا في وقت سابق اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.