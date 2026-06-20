مقتل 3 فلسطينيين في غزة وإصابة 3 آخرين في الضفة الغربية

thumbs b c 74fc483ef5583517a70126013865730e مقتل 3 فلسطينيين في غزة وإصابة 3 آخرين في الضفة الغربية

غزة-سانا‏

قتل ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم السبت، إثر قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على ‏مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، فيما أصيب ثلاثة آخرين باعتداءات ‏المستوطنين شمال غرب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قتل عقب قصف طيران ‏الاحتلال مجموعة أشخاص بجانب محطة للمحروقات غرب مدينة خان يونس، كما قتل ‏اثنين جراء قصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية، أصيب ثلاثة فلسطينيين باعتداء نفذه مستوطنون في بلدة صوريف ‏شمال غرب الخليل.

وذكرت مصادر طبية ومحلية، أن المستوطنين هاجموا تحت حماية قوات الاحتلال، ‏الفلسطينيين في منطقة القرينات وسط صوريف، وأطلقوا الرصاص الحي، ما تسبب ‏بإصابة ثلاثة فلسطينيين.

وكان خمسة فلسطينيين قتلوا في وقت سابق اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف ‏مدينة ‏غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات الاقتحام ‏والاعتقال في عدد من مدن ‏وقرى الضفة الغربية‏.

وزارة الصحة السعودية: أكثر من مليون و200 ألف خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج
الدفاع الكويتية: هجوم بطائرتين مسيّرتين على موقعين شمال الكويت
الرئاسة الفلسطينية: إعلان الاحتلال إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة تصعيد خطير
وكالة الطاقة الدولية: خسائر الحرب في الشرق الأوسط تتجاوز 12 مليون برميل نفط يومياً
الاستخبارات الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان لتزويد أوكرانيا بقنبلة نووية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك