السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

الرياض-سانا

وقّعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وعن الجانب الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك، وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعماً للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الثاني الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزاً للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.

وكان مسؤول أمريكي كشف في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب صدق على اتفاق نووي مدني مع السعودية، يسمح لها بتخصيب الوقود اللازم لتشغيل مفاعلاتها النووية المدنية، في إطار تعاون يمتد لمدة 30 عاماً.

وتسعى السعودية منذ سنوات إلى تطوير برنامج نووي مدني ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة، بينما كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي معها.