إصابة 3 نساء جراء هجوم بسكين في باريس

باريس-سانا

أصيبت 3 نساء بجروح، اثنتان منهن إصابتهما بالغة في هجوم نفذه رجل بسكين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها: إن “فرق الإسعاف قامت بمعالجة ثلاث نساء تم نقلهنّ إلى المشفى عقب الهجوم الذي وقع عند منطقة “بورت دو كليشي” شمال غرب باريس”.

وهرعت فرق الإسعاف إلى مكان الهجوم، حيث نقلت الضحايا الثلاث إلى المشفى، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً في محيط موقع الحادثة.

وذكر وزير الداخلية لوران نونييز أنه تم توقيف المشتبه به بعد وقت قصير جداً من وقوع الهجوم، موضحاً أن شرطياً من مركز باريس كان خارج وقت عمله رصد المهاجم بعدما شاهده يتجول حاملاً سكينين ويهاجم المارة، وقام على إثر ذلك بمراقبته وإبلاغ التعزيزات الأمنية قبل أن يشارك في توقيفه بمساندة دورية وصلت إلى المكان، فيما بينت الشرطة أنها عثرت على سلاحين أبيضين بحوزة المهاجم.

ودعا الوزير إلى الحذر الشديد حيال الدوافع خلف هذا العمل الذي وصفه بأنه “بالغ العنف”.

ولا تزال دوافع الهجوم غير واضحة في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابساته.