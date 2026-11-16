فيينا-سانا
أعلنت ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا اليوم الإثنين اتفاقها على إنشاء مركز في رواندا بإفريقيا لاستقبال مهاجرين غير نظاميين تصدر بحقهم قرارات ترحيل من الدول الأوروبية، في خطوة تهدف إلى إيجاد آلية بديلة لإبعاد المهاجرين الذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الدول الخمس قولها في بيان مشترك: “إن الخطة تستهدف المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية على أراضيها والصادرة بحقهم قرارات ترحيل”، فيما أوضحت الحكومة الهولندية أن هذه الآلية ستشكل خياراً بديلاً في الحالات التي تتعذر فيها إعادة المُرحّلين إلى بلدانهم الأصلية.
بدوره، قال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر: “إن الهدف يتمثل في افتتاح أول مركز لاستقبال المهاجرين في رواندا، الواقعة في شرق إفريقيا، بحلول عام 2027″، فيما رحبت المفوضية بالمبادرة التي تقودها الدول الخمس.
كما تعهد وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا بتوفير ما وصفه بـ”فرصة ثانية” للمهاجرين الذين سيُنقلون إلى المركز.
انتقادات حقوقية ورفض شعبي
وأثار المشروع انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، إذ حذرت ميرون أميها كنيكيمان من لجنة الإنقاذ الدولية من مخاطر تعرض المهاجرين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل نقلهم إلى مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وفي فيينا، احتشد نحو مئة متظاهر في وقت سابق اليوم رفضاً للمشروع، رافعين لافتات تطالب بوقف اتفاق الاتحاد الأوروبي مع رواندا، فيما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة إنشاء هذه المراكز، معتبراً أنها “غير مجدية ولا تنسجم مع قيم الاتحاد الأوروبي”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متشدد تتبناه الدول الخمس إزاء ملف الهجرة، بعد أشهر من المشاورات بشأن اعتماد آليات لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى مراكز إيواء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتسريع تنفيذ قرارات الترحيل.