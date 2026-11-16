فيينا-سانا

‏

أعلنت ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا اليوم ‏الإثنين اتفاقها على إنشاء مركز في رواندا بإفريقيا لاستقبال ‏مهاجرين غير نظاميين تصدر بحقهم قرارات ترحيل من ‏الدول الأوروبية، في خطوة تهدف إلى إيجاد ‏آلية بديلة لإبعاد المهاجرين الذين يتعذر إعادتهم إلى ‏بلدانهم الأصلية.‏

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الدول ‏الخمس قولها في بيان مشترك: “إن الخطة تستهدف ‏المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية على أراضيها ‏والصادرة بحقهم قرارات ترحيل”، فيما أوضحت الحكومة ‏الهولندية أن هذه الآلية ستشكل خياراً بديلاً في الحالات التي ‏تتعذر فيها إعادة المُرحّلين إلى بلدانهم الأصلية.‏

بدوره، قال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر: “إن الهدف ‏يتمثل في افتتاح أول مركز لاستقبال المهاجرين في رواندا، ‏الواقعة في شرق إفريقيا، بحلول عام 2027″، فيما رحبت ‏المفوضية بالمبادرة التي تقودها الدول الخمس.

كما تعهد وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا بتوفير ما ‏وصفه بـ”فرصة ثانية” للمهاجرين الذين سيُنقلون إلى المركز.‏



‏ ‏انتقادات حقوقية ورفض شعبي

وأثار المشروع انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، إذ ‏حذرت ميرون أميها كنيكيمان من لجنة الإنقاذ الدولية من ‏مخاطر تعرض المهاجرين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ‏في ظل نقلهم إلى مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي.‏

وفي فيينا، احتشد نحو مئة متظاهر في وقت سابق اليوم ‏رفضاً للمشروع، رافعين لافتات تطالب بوقف اتفاق الاتحاد ‏الأوروبي مع رواندا، فيما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون فكرة إنشاء هذه المراكز، معتبراً أنها “غير مجدية ‏ولا تنسجم مع قيم الاتحاد الأوروبي”.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متشدد تتبناه الدول الخمس ‏إزاء ملف الهجرة، بعد أشهر من المشاورات بشأن اعتماد ‏آليات لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى مراكز ‏إيواء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من الهجرة ‏غير النظامية وتسريع تنفيذ قرارات الترحيل.‏