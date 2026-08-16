ميليشيا الحوثي تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مدينة مأرب وسط اليمن

عدن-سانا‏

استهدفت ميليشيا الحوثي بستة صواريخ باليستية وأربع طائرات ‏مسيّرة أحياء سكنية في مدينة مأرب وسط اليمن، ما أدى إلى ‏إصابة ‏عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار مادية بمنازل ‏وسيارات وممتلكات المواطنين‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مكتب الإعلام في محافظة ‏مأرب قوله اليوم الأحد: إن القصف طال عدداً من الأحياء ‏السكنية في المدينة، من بينها حي الشركة، ‏وأحد المخابز في ‏الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص‎.‎

وأكد المكتب أن القصف الحوثي يستهدف المدنيين والأحياء ‏السكنية والمنشآت المدنية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات ‌‏الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الاعتداءات وتوثيقها‎.‎

وكان مدير عام ميناء المخا اليمني عبد الملك الشرعبي أعلن أمس ‏السبت، أن القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي على الميناء ‏خلال ‏الأيام الماضية، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 من أفراد ‏أمن المنشآت، و3 من موظفي الميناء، فضلاً عن الدمار ‏الواسع ‏الذي لحق بالمنشآت والمعدات، وتوقف نشاطه الملاحي ‏والتجاري‎ .‎

من جهة ثانية قتل ثلاثة من مسلحي ميليشيا الحوثي وأصيب ‏آخرون، بينهم قيادات ميدانية، في ضربات نفذتها طائرات ‏مسيّرة تابعة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات وآليات ‏للميليشيا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز‎.‎

ونقلت وكالة “سبأ” عن مصدر عسكري قوله: إن الضربات ‏نُفذت ضمن تنسيق ميداني بين وحدات القوات المسلحة، ‏واستهدفت الضربة الأولى طقماً تابعاً للميليشيا في جبل الزهيب، ‏ما أدى إلى تدميره ومقتل عدد من عناصرها، بينهم محمد ‏الشلبي، وإصابة شقيقه القيادي الحوثي محمود الشلبي، والقائد ‏الميداني برهان العبدلي، إضافة إلى آخرين من منطقة حمام ‏الطوير‎.‎