ميليشيا الحوثي تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مدينة مأرب وسط اليمن

عدن-سانا
استهدفت ميليشيا الحوثي بستة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيّرة أحياء سكنية في مدينة مأرب وسط اليمن، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار مادية بمنازل وسيارات وممتلكات المواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مكتب الإعلام في محافظة مأرب قوله اليوم الأحد: إن القصف طال عدداً من الأحياء السكنية في المدينة، من بينها حي الشركة، وأحد المخابز في الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وأكد المكتب أن القصف الحوثي يستهدف المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الاعتداءات وتوثيقها.
وكان مدير عام ميناء المخا اليمني عبد الملك الشرعبي أعلن أمس السبت، أن القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي على الميناء خلال الأيام الماضية، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 من أفراد أمن المنشآت، و3 من موظفي الميناء، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمنشآت والمعدات، وتوقف نشاطه الملاحي والتجاري .
من جهة ثانية قتل ثلاثة من مسلحي ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، بينهم قيادات ميدانية، في ضربات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز.
ونقلت وكالة “سبأ” عن مصدر عسكري قوله: إن الضربات نُفذت ضمن تنسيق ميداني بين وحدات القوات المسلحة، واستهدفت الضربة الأولى طقماً تابعاً للميليشيا في جبل الزهيب، ما أدى إلى تدميره ومقتل عدد من عناصرها، بينهم محمد الشلبي، وإصابة شقيقه القيادي الحوثي محمود الشلبي، والقائد الميداني برهان العبدلي، إضافة إلى آخرين من منطقة حمام الطوير.