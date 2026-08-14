وزيرا الخارجية المصري والباكستاني يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة -سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لخفض التصعيد واستعادة التهدئة، فضلاً عن الترتيبات الأمنية الإقليمية.



كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.



وكان وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا أكدوا خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة في الـ 5 من الشهر الحالي، أهمية مواصلة التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وضمان الملاحة البحرية في الممرات المائية بمضيقي هرمز وباب المندب بما يكفل الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

