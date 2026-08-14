واشنطن تصعد ضغوطها الاقتصادية على طهران

عواصم-سانا‏

تتجه واشنطن إلى توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على طهران، مع استعدادها ‏لإعلان إجراءات وصفت بأنها “لم يسبق لها مثيل” في تاريخ العزل الاقتصادي، بالتوازي ‏مع استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في وقت تبقى فيه المحادثات ‏بشأن مضيق هرمز من دون اختراق واضح.‏

إجراءات استثنائية

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية: إن الولايات المتحدة ‏ستعلن الأسبوع المقبل إجراءات اقتصادية “لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة ‏الاقتصادية لأي دولة”، مضيفاً أن الخطوات الجديدة ستأتي ضمن ما وصفه بـ”ضربة ‏مزدوجة”.‏

وتابع: إن الإجراءات ستتضمن، إلى جانب العزلة الاقتصادية، استمرار الحصار في ‏مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية.‏

وتأتي تصريحات بيسنت بينما تتواصل الضغوط على الاقتصاد الإيراني بفعل تراجع ‏صادرات الخام نتيجة القيود المفروضة على الشحن، إلى جانب الأضرار التي لحقت ‏بالبنية التحتية للطاقة خلال الحرب.‏

الحصار مستمر

وفي الجانب البحري، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي على متن ‏حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس غريدلي): إن البحرية الأمريكية قادرة على مواصلة ‏الحصار على الموانئ الإيرانية “إلى أجل غير مسمى”، موضحاً أن واشنطن تستطيع إبقاء ‏وجودها البحري عبر تناوب السفن والوحدات المنتشرة في المنطقة.‏

وأضاف هيغسيث: “لا توجد دولة أخرى ولا أي قوة بحرية أخرى على وجه الأرض، تمتلك ‏القدرة على امتلاك جدار فولاذي مثل البحرية الأمريكية، فضلاً عن الاستعداد ‏لاستخدامه كما فعلنا”، مشيراً إلى أن إيران لا تستطيع الدخول والخروج بسهولة من هذا ‏الحصار.‏

ويعزز ذلك اتجاه واشنطن إلى استخدام الضغط الاقتصادي والبحري بالتوازي، في وقت ‏تبدو فيه الخيارات العسكرية الأوسع أكثر حذراً، وفق ما أوردته تقارير إعلامية أمريكية.‏

هرمز في الواجهة

وتزامن التصعيد الاقتصادي مع استمرار تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد ‏تعرض سفينتين تابعتين لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” لهجوم أثناء عبورهما ‏المضيق مساء الخميس، من دون تسجيل إصابات.

وقالت الإمارات: إن إيران تقف وراء الهجوم، وتوالت الإدانات العربية والخليجية للاعتداء، ‏إذ أدانت سوريا والسعودية وقطر والأردن والكويت، إلى جانب مجلس التعاون الخليجي، ‏استهداف الناقلتين، وحذرت هذه الدول من تداعيات استهداف السفن التجارية على أمن ‏الملاحة وإمدادات الطاقة، وسط دعوات إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، ‏والتأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة والقانون الدولي.‏

وأظهرت بيانات شركة “كبلر” أن 9 سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل خمس في اليوم ‏السابق، بينما يبلغ متوسط العبور خلال آب نحو 12 سفينة يومياً.‏

وتبقى هذه الأرقام أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حين كان أكثر من 130 ‏سفينة يعبر المضيق يومياً، وفق بيانات “كبلر”.‏

شروط متقابلة

وبينما تتمسك واشنطن بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية، تربط طهران إعادة فتح مضيق ‏هرمز بشروطها، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إيرانيين أن أي سفينة لا يمكنها ‏الدخول إلى المضيق أو الخروج منه دون إذن إيراني، وأن أي اتفاق محتمل مع سلطنة ‏عمان بشأن مسار ملاحي عبر المضيق لن يعني إعادة فتحه بالكامل. ‏

ويأتي ذلك وسط جمود يخيّم على مفاوضات هرمز، من دون مؤشرات على اختراق يتيح ‏التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إعادة فتح المضيق.‏

الطاقة تحت الضغط

وتنعكس حالة عدم اليقين حول هرمز على أسواق الطاقة، إذ استقر خام برنت قرب 87 ‏دولاراً للبرميل، بينما اتجهت بعض المصافي الآسيوية إلى شراء الخام الأمريكي لتأمين ‏الإمدادات المستقبلية، بالتزامن مع ارتفاع اعتماد الهند على النفط الروسي إلى مستوى ‏قياسي خلال تموز، وفق “رويترز”.‏

وبينما تصعد واشنطن ضغطها الاقتصادي وتلوح بإجراءات غير مسبوقة، يبقى مضيق ‏هرمز في صدارة المشهد، وسط قيود متواصلة على الملاحة ومخاوف متزايدة على أمن ‏الطاقة، بينما يواصل التصعيد فرض كلفته على المنطقة والأسواق العالمية.‏