الداخلية البحرينية تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان للتوجه إلى أماكن آمنة

المنامة-سانا‏

أطلقت وزارة الداخلية البحرينية اليوم‎ ‎الإثنين، صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى ‏التزام الهدوء، والتوجه فوراً إلى أماكن آمنة، عقب تعرض المملكة لهجمات في ظل استهداف إيران للمصالح الأميركية في ‏دول الخليج العربية‎.‎

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس أنه تم إطلاق صافرات الإنذار، داعية الجميع إلى التوجه لأقرب مكان آمن ‏ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية‎.‎

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات ‏الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة، مؤكدة أن إيران تواصل شنّ هجمات تستهدف المدنيين، ‏وأن الدفاعات الجوية تصدت لها بكفاءة‎.‎

كما أعلنت كل من الإمارات وقطر والكويت في وقت سابق تصدي قواتها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أطلقتها ‏إيران باتجاه أراضيها، فيما أفادت سلطنة عمان بتعرض ميناء الدقم التجاري لهجوم بطائرتين مسيّرتين أدى إلى إصابة ‏عامل وافد، دون وقوع أضرار مادية‎.‎