الداخلية البحرينية تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان للتوجه إلى أماكن آمنة

المنامة-سانا
أطلقت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الإثنين، صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء، والتوجه فوراً إلى أماكن آمنة، عقب تعرض المملكة لهجمات في ظل استهداف إيران للمصالح الأميركية في دول الخليج العربية.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس أنه تم إطلاق صافرات الإنذار، داعية الجميع إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة، مؤكدة أن إيران تواصل شنّ هجمات تستهدف المدنيين، وأن الدفاعات الجوية تصدت لها بكفاءة.
كما أعلنت كل من الإمارات وقطر والكويت في وقت سابق تصدي قواتها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أطلقتها إيران باتجاه أراضيها، فيما أفادت سلطنة عمان بتعرض ميناء الدقم التجاري لهجوم بطائرتين مسيّرتين أدى إلى إصابة عامل وافد، دون وقوع أضرار مادية.