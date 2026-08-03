مصرع 14 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات جنوب الهند

2026 07 19T131023Z 2011637364 RC21HMAFB2MS RTRMADP 3 INDIA KASHMIR FLOOD 800x549 1 مصرع 14 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات جنوب الهند

نيودلهي-سانا‏

لقي 14 شخصاً مصرعهم، ونزح آلاف آخرون جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ‏مناطق من جنوب الهند، خلال اليومين الماضيين.‏

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الهندية قولها: إن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم، وتشرد الآلاف في ولاية كيرالا ‏جراء الفيضانات، فيما أودى انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في ولاية كارناتاكا المجاورة بحياة عائلة مكونة من ‏ثلاثة أشخاص.‏

وحذرت هيئة إدارة الكوارث في كيرالا من هبوب رياح قوية وهطول أمطار متوسطة في عدد من مناطق الولاية اليوم، فيما ‏تواصل السلطات مراجعة ترتيبات مراكز الإيواء وعمليات الإغاثة وإزالة آثار الفيضانات.‏

وأجبرت الأمطار الغزيرة عدداً كبيراً من المدارس على إغلاق أبوابها، كما أرجأت حكومة الولاية امتحاناً لتوظيف المعلمين ‏على مستوى كيرالا.‏

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