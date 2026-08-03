مصرع 14 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات جنوب الهند

نيودلهي-سانا
لقي 14 شخصاً مصرعهم، ونزح آلاف آخرون جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق من جنوب الهند، خلال اليومين الماضيين.
ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الهندية قولها: إن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم، وتشرد الآلاف في ولاية كيرالا جراء الفيضانات، فيما أودى انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في ولاية كارناتاكا المجاورة بحياة عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص.
وحذرت هيئة إدارة الكوارث في كيرالا من هبوب رياح قوية وهطول أمطار متوسطة في عدد من مناطق الولاية اليوم، فيما تواصل السلطات مراجعة ترتيبات مراكز الإيواء وعمليات الإغاثة وإزالة آثار الفيضانات.
وأجبرت الأمطار الغزيرة عدداً كبيراً من المدارس على إغلاق أبوابها، كما أرجأت حكومة الولاية امتحاناً لتوظيف المعلمين على مستوى كيرالا.