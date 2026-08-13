الجيش الأمريكي يعلن إطلاق قوة “متعددة الجنسيات” للطائرات المسيّرة الهجومية

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إطلاق أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيّرة الهجومية، تحت اسم “فالكون سترايك”.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة “إكس” أن وحدة “فالكون سترايك” ستستخدم طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، تشمل أنظمة غير مأهولة تعمل فوق سطح البحر وعلى سطحه وتحته، ويشغلها طاقم دعم عسكري من الولايات المتحدة وشركاء إقليميين.

وأشارت القيادة إلى أن انضمام الشركاء الإقليميين رسمياً إلى الوحدة سيتيح توسيع نطاق قدرات الطائرات المسيّرة الهجومية في أنحاء الشرق الأوسط، بما يسهم في تشكيل قوة ردع موحدة متعددة المجالات والجنسيات.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: إن “فرقة المهام فالكون سترايك ستعزز نجاح فرقة سكوربيون سترايك للطائرات المسيرة، في ضوء الابتكار الهائل الذي يشهده حلفاؤنا وشركاؤنا الإقليميون”.

وأضاف: “لدينا العديد من الشراكات القوية والأصدقاء في المنطقة، ونحن أقوى بشكل جماعي عندما ندمج وننشر قدرات جديدة معاً”.



ويأتي إطلاق “فالكون سترايك” بعد تسعة أشهر من إنشاء القيادة المركزية الأمريكية فرقة المهام “سكوربيون سترايك”، التي وصفتها بأنها أول وحدة مخصصة للطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.