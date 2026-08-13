أكثر من38 مليون مسافر.. مطار إنتشون الكوري الجنوبي يتصدر مطارات العالم

photo 2026 08 13 12 10 54 أكثر من38 مليون مسافر.. مطار إنتشون الكوري الجنوبي يتصدر مطارات العالم
مصدر الصورة_يونهاب

سيئول-سانا

تصدر مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً رقماً قياسياً منذ افتتاحه عام 2001.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن الشركة المشغلة للمطار قولها اليوم الخميس: إن عدد المسافرين الدوليين عبره بلغ 38.39 مليون مسافر، بزيادة 6.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق إحصاءات أولية للمجلس الدولي للمطارات شملت 1234 مطاراً حول العالم.

وتقدم مطار إنتشون على مطار هيثرو في لندن الذي استقبل 37.79 مليون مسافر، ومطار شانغي في سنغافورة الذي سجل 34.53 مليون مسافر.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة المسافرين الأجانب من إجمالي حركة المسافرين في المطار بلغت 44.4 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، وهي الأعلى في تاريخه.

وجاء ارتفاع حركة السفر عبر المطار مستفيداً من زيادة الطلب على الرحلات الجوية، إلى جانب تحول جزء من حركة العبور الجوي من مطارات الشرق الأوسط، ولا سيما مطار دبي، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية.

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