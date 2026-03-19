رابطة العالم الإسلامي تؤكّد دعمها لبيان اجتماع الرياض الوزاري حول الاعتداءات الإيرانية

جدة-سانا

أكدّت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس، تأييدها الكامل للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والمنطقة.

وجدّد الأمين العام للرابطة محمد العيسى في بيان، إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية ومقار دبلوماسية، مشدداً على أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

ودعا العيسى المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى التحرك الحازم للتصدي للانفلات الإجرامي، وإلزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، ووقف ممارساتها العدوانية التي تهدد أمن دول الجوار، والاستقرار في المنطقة.

واستضافت السعودية، أمس الأربعاء، اجتماعاً وزارياً تشاورياً لبحث الاعتداءات الإيرانية على عددٍ من دول المنطقة، بمشاركة وزراء خارجية: الأردن، أذربيجان، باكستان، البحرين، تركيا، سوريا، قطر، الكويت، لبنان، مصر، الإمارات.

وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمات.