الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تعيق الانتشار جنوباً

بيروت-سانا

أكد الجيش اللبناني اليوم الأربعاء أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات التفاهمات القائمة والقوانين الدولية يعيق استكمال انتشاره في الجنوب وعودة الأهالي وإرساء الاستقرار، مشيراً إلى إلحاق أضرار بعدد من المنشآت في بلدة زوطر الشرقية في النبطية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان: إن القوات الإسرائيلية فجرت مبنى البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدداً من المنازل في البلدة، معتبرة أن هذه الاعتداءات تعكس استمرار النهج التدميري وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار.

وأضاف البيان أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها هذه الاعتداءات، والتي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» رصدت 552 خرقاً إسرائيلياً في الجنوب بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، بينها 455 قذيفة أطلقتها القوات الإسرائيلية على مواقع ومناطق متعددة، و97 انتهاكاً للمجال الجوي اللبناني، معظمها بواسطة طائرات مسيرة، إضافة إلى طائرات مروحية ومقاتلة.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.