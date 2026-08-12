بكين تغلق مواقع سياحية وتعلق بعض خطوط الحافلات

بكين-سانا

أغلقت السلطات في العاصمة الصينية بكين اليوم الأربعاء بعض المواقع السياحية وأوقفت بعض خطوط الحافلات كما أجلت السكان من المناطق المعرضة لمخاطر عالية وسط استمرار هطول أمطارٍ غزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن السلطات قولها: إنه “حتى الساعة السادسة من مساء أمس، تمّ إجلاء سكان القرى الجبلية والمناطق المنخفضة وأماكن أخرى معرضة للفيضانات والكوارث الجيولوجية، وأُغلق 151 موقعاً سياحياً و157 للتخييم، كما تم تعليق العمل في أكثر من 4100 موقع يوفر خدمات الإقامة في الأرياف، وإيقاف 250 خطاً للحافلات،وتخفيض سرعة القطارات في 10 خطوط لمترو الأنفاق، كما علقت جميع خدمات القوارب السياحية.

وسجلت بكين متوسط هطول أمطار بلغ 23.5 ميليمتراً ابتداء من ظهر أمس حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، مع تسجيل أشد هطول في حي مييون، حيث وصل منسوب هطول الأمطار إلى 199.6 ميليمتراً.

وتم إجلاء أكثر من خمسة آلاف من كبار السن من 271 مرفق رعاية، بينما تم نقل أكثر من 280 شخصاً من خمسة مرافق تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيره باللون البرتقالي من هطول أمطار غزيرة اليوم، متوقعاً سقوط أمطار شديدة على مساحات واسعة من البلاد حتى صباح غد.