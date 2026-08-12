مباحثات سورية تشيكية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

دمشق-سانا

بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع ممثل غرفة التجارة التشيكية عبد الوهاب الكردي، آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وجمهورية التشيك، وسبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وذكر اتحاد غرف التجارة السورية عبر قناته على التلغرام، أن الاجتماع الذي عُقد في مقره اليوم الأربعاء، تناول مقترح تأسيس المجلس السوري-التشيكي للأعمال، ليكون منصة لتنسيق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنظيم زيارة وفد اقتصادي وتجاري تشيكي إلى دمشق، للاطلاع على فرص التعاون والاستثمار المتاحة وبحث مجالات العمل المشترك، إلى جانب إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية، بما يسهم في وضع إطار عملي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد البو خلال الاجتماع أهمية تفعيل قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال التشيكي، بما يسهم في توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية السورية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

ويأتي الاجتماع في إطار بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سوريا وجمهورية التشيك، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.