مصرع وإصابة 47 شخصاً بانقلاب سيارة نقل في مصر

القاهرة-سانا

لقي 15 شخصاً مصرعهم، وأصيب 32 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة تقل عمالاً بمحافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، حسام عبد الغفور، في بيان اليوم الثلاثاء: لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 32 آخرون، وفقاً لآخر تحديث وفي حصيلة أولية للحادث الذي وقع أمام محطة كهرباء الشباب بمحافظة الإسماعيلية، مضيفاً أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأشار المتحدث إلى أن غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تتابع تطورات الحادث بشكل مستمر، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مؤكداً رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكد من توافر الفرق الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحالات.

وكان 19 شخصاً لقوا مصرعهم بينهم 18 فتاة في 27 حزيران الماضي، في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص كانت تقل عاملات، بمحافظة المنوفية شمال مصر.