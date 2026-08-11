ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 6301 قتيل

كاراكاس-سانا
أعلنت السلطات الفنزويلية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في حزيران الماضي إلى 6301 قتيل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز: “إنّ الحصيلة المحدثة للقتلى والتي تأتي ضمن أحدث تقرير حكومي عن الكارثة، أشارت إلى سقوط 6301 قتيل”، فيما أشار خوسيه أليخاندرو تيران حاكم ولاية لا غوايرا، الأكثر تضرراً بالزلزال، إلى أنّ نحو 1400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، وأصبح نحو 24 ألفاً بلا مأوى، ويعيش الكثير منهم في مخيمات مؤقتة.
وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر فنزويلا بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في الـ 24 من حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في مدينة لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كراكاس.