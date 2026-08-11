ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 6301 قتيل

كاراكاس-سانا

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أعلنت السلطات الفنزويلية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا ‏الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا ‏في حزيران الماضي إلى ‌‏6301 قتيل.‏

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ‌‏خورخي رودريغيز: “إنّ الحصيلة المحدثة للقتلى والتي تأتي ‏ضمن أحدث تقرير حكومي عن الكارثة، أشارت إلى سقوط 6301 ‏قتيل”، فيما أشار خوسيه أليخاندرو تيران حاكم ولاية لا غوايرا، ‏الأكثر تضرراً بالزلزال، إلى أنّ نحو 1400 شخص ما زالوا في ‏عداد المفقودين، وأصبح نحو 24 ألفاً بلا مأوى، ويعيش الكثير ‏منهم في مخيمات مؤقتة.‏

وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ‌‏‌‏ريختر فنزويلا بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في الـ 24 من ‌‏‌‏حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في مدينة لا غوايرا ‏الساحلية ‌‏الواقعة شمال العاصمة كراكاس‎.‎