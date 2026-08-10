باكستان: اتفاق مكة للدفاع المشترك يهدف للاستقرار والسلام الإقليمي

إسلام أباد-سانا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن اتفاق مكة للدفاع المشترك دفاعي بحت، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي، ولا يستهدف أي شكل من أشكال العدوان.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن شريف قوله في تصريحات اليوم الإثنين خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء بإسلام أباد: إن “اتفاق مكة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في المنطقة”، موضحاً أن ” أهمية الاتفاق لا تقتصر على الدول الثلاث الموقعة عليه، بل تمتد لتشمل العالم الإسلامي الأوسع”.

وأشار شريف إلى أن “باكستان والسعودية وقعتا العام الماضي اتفاقية ثنائية للدفاع، فيما تربط باكستان وتركيا ترتيبات دفاعية قائمة منذ عقود”، لافتاً إلى أن “المفاوضات بشأن اتفاق مكة استمرت عدة سنوات قبل التوصل إلى صيغته النهائية”.

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان الجمعة الماضية اتفاقية مكة للدفاع المشترك ‏التي تهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث، وتحقيق السلام والاستقرار في ‏المنطقة والعالم.

‏

وعُقدت قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بحضور ولي العهد السعودي محمد ‏بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء ‏الباكستاني محمد شهباز شريف في الديوان الملكي بقصر الصفا حيث تم ‏استعراض العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وعدد من القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك.‏