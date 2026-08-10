وفاة 16 بنغلاديشياً جراء حريق في مصنع بالرياض

الرياض-دكا-سانا

توفي 16 مواطناً بنغلاديشياً جراء حريق اندلع أمس، في مصنع لتصنيع الأرائك بالعاصمة السعودية الرياض، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البنغلاديشية اليوم الإثنين.

ونقلت صحيفة “Daily Sun” الرسمية عن الوزارة قولها في بيان: إن سفارة بنغلاديش في الرياض تنسق بشكل وثيق مع السلطات السعودية المعنية للتعرف على هويات المتوفين، واستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بنقل جثامينهم.

وأعرب وزير الخارجية البنغلاديشي خليل الرحمن، ووزير الدولة للشؤون الخارجية شاما عبيد الإسلام عن حزنهما وتعازيهما بوفاة المواطنين، مؤكدين تقديم الدعم والمساندة لذويهم في أعقاب الحادث.

وتعد السعودية من أبرز وجهات العمالة البنغلاديشية في الخارج، إذ يعمل فيها مئات الآلاف من البنغلاديشيين في قطاعات ومهن مختلفة، ما يجعل سلامة العمال وظروف عملهم من القضايا التي تحظى بمتابعة رسمية بين البلدين.