مقتل 47 شخصاً وإصابة 97 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الماضية

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المكثفة التي شنتها طائرات الاحتلال منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم إلى 47 قتيلاً و97 جريحاً، موزعين على عدة بلدات وقرى في مختلف المناطق اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة قوله في بيان: “إن الغارات الإسرائيلية طالت بلدات عدة، وحصيلة الضحايا تشمل أطفالاً ونساءً”.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من آذار الماضي ارتفعت إلى 3980 قتيلاً، في حين بلغ عدد المصابين 12001 شخص.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد في إطار الانتهاكات المتكررة والمستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن حيث تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية وقصفها الممنهج للمناطق اللبنانية، فضلاً عن توجيه إنذارات لإخلاء عشرات القرى في الجنوب، بالتوازي مع عمليات هدم وتفجير منازل المدنيين.